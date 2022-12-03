Сенатори США проведуть секретний брифінг щодо збільшення допомоги Україні – CNN

Грудень, 03 в 15:48

Наступної середи, 7 грудня, американські сенатори проведуть секретний брифінг щодо допомоги Україні. Про це повідомляє телеканал CNN.

Брифінг відбувається в той час, коли адміністрація Байдена наполягає на виділенні Україні допомоги у розмірі $37 млрд, яку можуть внести в загальний законопроєкт на кінець року, що має бути затверджений до 16 грудня для фінансування уряду.

Досі невідомо, чи досягне адміністрація угоди щодо гігантського комплексного пакету, чи їй доведеться погодитись на тимчасову резолюцію щодо фінансування федеральних агентств на рівні минулого року — проти чого застерігав Пентагон.

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Згідно з інформаційним бюлетенем, запит на фінансування України розподілений між чотирма урядовими департаментами США.

— Це забезпечить Україні фінансування, зброю та підтримку, необхідні для самозахисту, а також те, що вразливі люди продовжуватимуть отримувати життєво необхідну допомогу, — йдеться в листі, який директорка адміністративно-бюджетного управління Шаланда Янг надіслала спікеру Палати представників Ненсі Пелосі.

За словами Пелосі, у ньому також розглядається гостра нестача продовольства та енергії, спричинена вторгненням РФ в Україну.

Розбивка, згідно з інформаційним листом, виглядає так:

$21,7 млрд для Міноборони, які будуть витрачені на “обладнання для України, поповнення запасів відомства, а також на продовження військової, розвідувальної та іншої оборонної підтримки”;

$14,5 млрд для Держдепартаменту на “пряму бюджетну підтримку України, важливі інвестиції під час війни, допомогу в безпеці, зміцнення глобальної продовольчої безпеки та гуманітарну допомогу”;

$626 млн для Міністерства енергетики “на підтримку ядерної безпеки України та модернізацію стратегічного запасу нафти”;

$900 млн для МОЗ та соціальних служб “для надання стандартної допомоги в галузі охорони здоров’я та підтримки умовно-достроково звільнених українців”.

Наприкінці вересня Сенат Конгресу США остаточно ухвалив законопроєкт про тимчасове бюджетне фінансування, яким передбачено $12,4 млрд негайної допомоги Україні.

Проєкт закону підтримали 72 сенатори, коли ж проти виступили 25. Всі голоси “проти” були подані республіканцями.