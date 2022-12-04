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Арахамія озвучив умови переговорів про “гарантії безпеки” для РФ

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Давид Арахамія
Фото: УНІАН

Україна готова забезпечити Російській Федерації “гарантії безпеки”, проте країна-агресор має виконати певні умови, які озвучив очільник фракції Слуга народу Давид Арахамія.

За його словами, Росії для цього достатньо покинути територію України, виплатити репарації (повне або часткове відшкодування збитків, заподіяних державі під час війни), покарати всіх воєнних злочинців та добровільно здати ядерну зброю.

– Після цього ми готові сісти за стіл переговорів і поговорити про гарантії безпеки, – запевняє Давид Арахамія.

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Він зробив цю заяву після згадки президента Франції Емманюеля Макрона про ймовірні переговори про “гарантії безпеки” для Росії, якщо диктатор Путін погодиться обговорити закінчення повномасштабної війни в Україні.

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