Щонайменше 2,8 млн українців вимушено виїхали чи були депортовані на територію РФ – Лубінець

Грудень, 05 в 1:03

Після початку повномасштабної війни в Україні щонайменше 2,8 млн українців вимушено виїхали чи були депортовані на територію Російської Федерації.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, це дані станом на початок жовтня 2022 року.

Омбудсмен зазначає, що у разі потреби у допомозі чи евакуації на безпечну територію України можна звернутися на телефонну лінію чи пошту:

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номер: 0-800-50-17-20 (безкоштовно);

номер: +38(044)299-74-08 (за межами України);

пошта: hotline@ombudsman.gov.ua.

З 24 лютого країна-агресор Росія здійснює ракетні атаки, примусово вивозить громадян, депортує українських дітей, змушує українців отримувати російські паспорти для подальшої мобілізації та залучення до бойових дій проти України.