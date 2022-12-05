Щонайменше 2,8 млн українців вимушено виїхали чи були депортовані на територію РФ – Лубінець
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Після початку повномасштабної війни в Україні щонайменше 2,8 млн українців вимушено виїхали чи були депортовані на територію Російської Федерації.
Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, це дані станом на початок жовтня 2022 року.
Омбудсмен зазначає, що у разі потреби у допомозі чи евакуації на безпечну територію України можна звернутися на телефонну лінію чи пошту:
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- номер: 0-800-50-17-20 (безкоштовно);
- номер: +38(044)299-74-08 (за межами України);
- пошта: hotline@ombudsman.gov.ua.
З 24 лютого країна-агресор Росія здійснює ракетні атаки, примусово вивозить громадян, депортує українських дітей, змушує українців отримувати російські паспорти для подальшої мобілізації та залучення до бойових дій проти України.