Росія почала менше запускати іранські ударні дрони по Україні – яка причина

Грудень, 04 в 21:33

Країна-агресор Російська Федерація призупинила запуск ударних дронів-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва на території України. Проте на це є певна причина, яка виникла внаслідок холодної погоди.

Виявилося, що погані погодні умови, точніше холодні температури, негативно впливають на матеріали, з яких виготовлені безпілотники. Про це заявив речник командувача Об’єднаних сил ЗСУ зі стратегічних комунікацій Євген Силкін в інформаційному телемарафоні Єдині новини.

За його словами, переважно дрони виготовлені з пластику та матеріалів, які є чутливими до морозів та поганих погодних умов.

Зараз дивляться

– Тому зараз трохи зменшилося (запуск дронів-камікадзе по Україні, – Ред.). Ми маємо зараз лише тренування бомбардувальної авіації, яка здійснює переміщення, тренується з дозаправленням в небі. А дрони поки що призупинили свою діяльність, – запевняє він.

Речник командувача Об’єднаних сил ЗСУ зазначає, що Україна отримує достатню кількість систем протиповітряної оборони від західних партнерів, а українські воїни навчаються працювати з ними. За останніми даними, захисники ЗСУ збивають близько 75-80% повітряних цілей.