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Через загострення у Косові: Вучич скликав засідання Ради нацбезпеки

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Александар Вучич
Фото: Depositphotos

Президент Сербії Александар Вучич скликав засідання Ради національної безпеки на тлі загострення у Косові.

За даними видання RTS, засідання пройде сьогодні, 11 грудня, о 19:00 за місцевим часом (20:00 за київським).

Зазначається, що таке рішення глава держави ухвалив після того, як прем’єр Косово Альбін Курті нібито пригрозив “вжити всіх заходів” для того, щоб зняти барикади, які серби встановили на півночі частково визнаної держави.

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Вчора, 10 грудня, на півночі Косова розпочалася нова ескалація за участю сербів. Причиною цього стало затримання ексспівробітника косовської поліції сербського походження Деяна Пантіча.

Серби почали зводити барикади на півночі країни, загородили вантажівками та різними автомобілями дороги. У такий спосіб вони хочуть не дати вивезти Пантича до столиці частково визнаної держави – Приштини.

Після цього прем’єр-міністр Косово Альбін Курті закликав місію НАТО усунути всі барикади, оскільки вони порушують право на вільне пересування.

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