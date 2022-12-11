Окупанти намагаються залучити колаборантів серед пенсіонерів: пропонують 10 тис. рублів
На тимчасово окупованих територіях України російські військові намагаються фінансово заохотити місцеве населення до колаборантства.
За даними Генерального штабу ЗСУ, вони залучають осіб пенсійного віку, надаючи грошову допомогу в розмірі 10 тис. рублів, та нараховуючи більшу зарплату лояльним місцевим жителям, які згодилися працювати в установах окупаційної влади.
Водночас росіяни продовжують примусову паспортизацію населення тимчасово окупованої території України, стверджують у Генштабі.
Зокрема, зазначені заходи тривають у Мелітопольському районі Запорізької області. З обігу торговельних мереж поступово вилучаються українські гривні, а місцеве населення примушують переходити на російські рублі.
У Генштабі зазначають, що на Новопавлівському напрямку ворог обороняється та обстрілює українські позиції з мінометів, ствольної та реактивної артилерії поблизу населених пунктів Велика Новосілка, Золота Нива, Павлівка та Вугледар Донецької області.
А на Запорізькому напрямку від ворожого вогню постраждали Времівка Донецької області та Темирівка, Ольгівське, Гуляйполе, Дорожнянка, Оріхів, Новоандріївка, Щербаки, Лобкове і Плавні на Запоріжжі.
На Херсонському напрямку окупанти обстріляли, зокрема, Гаврилівку, Дудчани, Качкарівку, Зміївку, Берислав, Іванівку, Зеленівку, Інженерне, Антонівку, Дніпровське та місто Херсон.