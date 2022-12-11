Грудень, 11 в 18:52

На тимчасово окупованих територіях України російські військові намагаються фінансово заохотити місцеве населення до колаборантства.

За даними Генерального штабу ЗСУ, вони залучають осіб пенсійного віку, надаючи грошову допомогу в розмірі 10 тис. рублів, та нараховуючи більшу зарплату лояльним місцевим жителям, які згодилися працювати в установах окупаційної влади.

Водночас росіяни продовжують примусову паспортизацію населення тимчасово окупованої території України, стверджують у Генштабі.

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Зокрема, зазначені заходи тривають у Мелітопольському районі Запорізької області. З обігу торговельних мереж поступово вилучаються українські гривні, а місцеве населення примушують переходити на російські рублі.

У Генштабі зазначають, що на Новопавлівському напрямку ворог обороняється та обстрілює українські позиції з мінометів, ствольної та реактивної артилерії поблизу населених пунктів Велика Новосілка, Золота Нива, Павлівка та Вугледар Донецької області.

А на Запорізькому напрямку від ворожого вогню постраждали Времівка Донецької області та Темирівка, Ольгівське, Гуляйполе, Дорожнянка, Оріхів, Новоандріївка, Щербаки, Лобкове і Плавні на Запоріжжі.

На Херсонському напрямку окупанти обстріляли, зокрема, Гаврилівку, Дудчани, Качкарівку, Зміївку, Берислав, Іванівку, Зеленівку, Інженерне, Антонівку, Дніпровське та місто Херсон.