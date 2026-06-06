Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко відповіла на електронну петицію про захист національного ринку праці, яка набрала понад 25 тис. голосів.

Позиція уряду щодо ринку праці: що відомо

5 червня на сайті Кабміну з’явилась відповідь прем’єр-міністерки України Юлії Свириденко на петицію щодо захисту національного ринку праці, яку було опубліковано на початку травня.

У відповіді на петицію прем’єр-міністерка зазначила, що через повномасштабну війну Україна зіткнулася з масштабним переміщенням населення, скороченням кількості робочих місць та дефіцитом кадрів у низці галузей.

Зараз дивляться

За словами очільниці уряду, першочерговим завданням держави є залучення до ринку праці людей, які вже перебувають в Україні або можуть повернутися з-за кордону.

Йдеться, зокрема, про підтримку молоді, жінок, ветеранів, людей з інвалідністю, внутрішньо переміщених осіб та громадян старшого віку через програми навчання, перекваліфікації та адаптації робочих місць.

Водночас вона наголосила, що залучення іноземної робочої сили розглядається лише як один із додаткових механізмів подолання кадрового дефіциту.

У відповіді також зазначається, що уряд загалом підтримує ідею повернення українців, які перебувають за кордоном і готові долучитися до відбудови держави.

Однак реалізація запропонованого в петиції механізму бронювання має відповідати чинному законодавству.

Зокрема, закон України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію передбачає, що бронюванню підлягають військовозобов’язані, які перебувають у трудових відносинах із критично важливими підприємствами, установами або організаціями.

Таким чином, для отримання бронювання необхідною умовою є офіційне працевлаштування.

Окремо в уряді нагадали, що у січні 2026 року була затверджена Стратегія зайнятості населення України до 2030 року.

Документ передбачає модернізацію ринку праці, подолання дефіциту кадрів та створення умов для економічної й професійної інтеграції українців, які повертаються з-за кордону.

Крім того, наразі триває підготовка довгострокової стратегії економічного розвитку Економіка майбутнього, розрахованої на 15 років.

Одним із її завдань визначено створення умов для повернення українців, які були змушені виїхати через російську агресію.

Тема залучення іноземних працівників останніми місяцями активно використовувалася російською пропагандою.

Раніше Центр протидії дезінформації повідомляв про розширення антимігрантської інформаційної операції РФ у соціальній мережі TikTok.

За даними Центру, до кампанії були залучені мережі акаунтів, які поширювали наративи про нібито заміщення населення в Україні.

Водночас голова Державної міграційної служби України Наталія Науменко заявляла, що твердження про масове завезення трудових мігрантів не відповідають дійсності.

За даними служби, кількість іноземців, які тимчасово проживають в Україні, зменшилася з 189 тис. у 2021 році до близько 48 тис. станом на сьогодні.

Також у ДМС наголошують, що держава не реалізує жодної політики заміщення населення, а міграційна ситуація в Україні залишається контрольованою.

Нагадаємо, наприкінці квітня Юлія Свириденко повідомила про запуск програми пільгового кредитування під 10% річних для бізнесу, що планує будівництво власної розподіленої генерації та систем накопичення енергії.

Задля забезпечення автономності критичної інфраструктури та додавання 4 ГВт потужностей до енергосистеми держава компенсуватиме різницю у відсотковій ставці для проєктів вартістю до €25 млн.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.