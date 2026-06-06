У Києві повідомили про підозру водієві, який у Солом’янському районі вчинив дорожньо-транспортну пригоду, внаслідок чого загинули четверо людей та постраждали ще троє.

Підозра водію, причетного до смертельної ДТП у Києві

За інформацією Київської міської прокуратури, 49-річному водію повідомили про підозру в порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть чотирьох людей.

За даними прокуратури, 5 червня водій автомобіля Mercedes-Benz рухався Чоколівським бульваром із перевищенням швидкості. На заокругленій ділянці дороги він виїхав з проїжджої частини та влетів у підземний перехід, в якому перебували люди.

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Внаслідок ДТП загинуло четверо людей – двоє дільничних офіцерів поліції, жінка та 12 річний хлопчик. Тілесні ушкодження дістали ще троє людей.

Як стверджують у прокуратурі, сам водій має тілесні травми, які не становлять загрози для життя. Правоохоронці затримали його. Він перебуває під охороною у палаті лікарні.

Вдалося встановити, що під час автокатастрофи чоловік був тверезим.

У прокуратурі розповіли, що з січня 2025 року його п’ять разів притягали до адміністративної відповідальності за перевищення швидкості. Ще п’ять разів оштрафували за інші порушення правил дорожнього руху.

Зазначається, що загалом водій має 10 штрафів за останні півтора роки.

Дії водія кваліфікували за ч. 3 ст. 286 ( Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Крім повідомлення про підозру, йому вручили клопотання про обрання запобіжного заходу – тримання під вартою без альтернативи застави.

За вчинення смертельного ДТП водієві загрожує тюремне ув’язнення на термін до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами до трьох років.

5 червня водій Mercedes-Benz спричинив ДТП у Києві, врізавшись автомобілем у підземний перехід. Внаслідок автокатастрофи загинуло четверо людей та постраждали ще троє.

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