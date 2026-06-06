Уряд ухвалив зміни, які дозволять формувати в Україні резерв окремих критично важливих лікарських засобів і медичних виробів, а також розширити перелік препаратів для державних закупівель у сфері лікування онкології.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я України.

Запровадження резерву критичних лікарських засобів

Як зазначили в МОЗ, відповідне рішення ухвалено з урахуванням рекомендацій Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації та спрямоване на зменшення ризиків переривання лікування пацієнтів у разі перебоїв із постачанням медичних товарів.

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Відтепер ДП Медичні закупівлі України зможе формувати буферні запаси критично важливих медичних товарів, закуплених за кошти державного бюджету.

Перелік таких товарів визначатиме Міністерство охорони здоров’я, а обсяги резервів встановлюватимуться окремо — з урахуванням потреб системи охорони здоров’я, строків придатності, умов зберігання та бюджетних можливостей.

Як наголошують у МОЗ, це рішення має забезпечити безперервність лікування пацієнтів навіть у разі логістичних збоїв або затримок постачання.

— Для пацієнта важливо не те, як складно організована система закупівель чи логістики, а те, щоб необхідні ліки або медвироби були доступні вчасно. Такий резерв — це про безперервність лікування і готовність системи до можливих перебоїв. Ми маємо не просто закуповувати критично важливі медтовари, а й мати запас тих позицій, від яких залежить стабільне лікування пацієнтів, — зазначив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

Окремо уряд розширив перелік медичних товарів для лікування онкологічних захворювань.

До нього додано:

лікарський засіб абіратерон у дозуванні 500 мг (раніше використовувався лише 250 мг), що застосовується для гормональної терапії злоякісних новоутворень;

медичні вироби для проведення хіміотерапії, зокрема портовані центральні венозні катетери двох типорозмірів (6,5 Fr та 7 Fr) і голки Губера для порт-систем.

Також уточнено одиниці виміру окремих медичних виробів, які використовуються у лікуванні серцево-судинних захворювань — зокрема штуки, набори та комплекти.

У Міністерстві охорони здоров’я України підкреслюють, що централізовані закупівлі залишаються одним із ключових інструментів забезпечення пацієнтів необхідними ліками за державні кошти.

Нові механізми мають підвищити стабільність системи постачання та гарантувати доступність лікування в критичних ситуаціях.

Зміни внесено до постанов Кабінету Міністрів України, які регулюють порядок використання коштів на централізовані закупівлі медичних товарів та визначають напрями профілактики, діагностики й лікування.

Нагадаємо, 31 березня набув чинності новий список препаратів за програмою Доступні ліки 2026.

Новий список суттєво розширює можливості лікування хронічних захворювань та охоплює вже 621 препарат.

Серед оновлень — 32 комбіновані лікарські засоби, 59 видів інсуліну, а також додані нові препарати для терапії алергічних станів.

Окремо до переліку включили тест-смужки для глюкометрів, що дозволить пацієнтам ефективніше контролювати рівень глюкози в крові в домашніх умовах.

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