Грудень, 14 в 18:52

У Туреччині успішно відбувся початковий етап випробувань першого безпілотного літака Bayraktar Kızılelma (MIUS).

Про це повідомив співвласник компанії Baykar Сельчук Байрактар на своїй сторінці у Twitter.

За його словами, для винищувача Bayraktar Kızılelma це був лише початковий етап випробувань.

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MIUS є першим турецьким безпілотним літаком.

Винищувач здатний летіти на швидкості близько 630 км/год на висоті до 1 км, а тривалість польоту безпілотного апарату становить майже п’ять годин.

Сельчук Байрактар опублікував на своїй сторінці у Twitter відео випробувань.

Daha fazla yerde tutamadık uçtu!

Rabbimize şükürler olsun…#KIZILELMA ✈️???????? We could not keep it anymore on the ground. It flew! Thanks to our Lord. pic.twitter.com/kfQAoKzrKz — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) December 14, 2022

Bayraktar Kızılelma стане поштовхом, який зробить революцію на полі бою завдяки своїм можливостям посадки і зльоту, особливо для кораблів з короткими злітно-посадковими смугами, пишуть оглядачі з турецького новинного видання TRT Haber.

Також безпілотник може вести повітряний бій з агресивними маневрами і використанням ракет “повітря-повітря”.

Як пише українське видання Defense Express, яке спеціалізується на військовій техніці, на безпілотнику Kızılelma встановлено турбореактивний двигун АІ-25ТЛТ від української компанії Мотор Січ.

Нагадаємо, у листопаді минулого року Україна підписала дві угоди про постачання двигунів для виробництва турецького безпілотного винищувача MIUS і важкого ударного безпілотника Akinci.

Раніше гендиректор Baykar Халук Байрактар повідомляв, що його компанія хоче займатися виробництвом не лише ударних безпілотників Bayraktar TB2 на заводі, який планує побудувати в Україні, але й безпілотними винищувачами Bayraktar Kizilelma.

Фото: Clash Report