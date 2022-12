У Туреччині успішно відбувся початковий етап випробувань першого безпілотного літака Bayraktar Kızılelma (MIUS).

Про це повідомив співвласник компанії Baykar Сельчук Байрактар на своїй сторінці у Twitter.

За його словами, для винищувача Bayraktar Kızılelma це був лише початковий етап випробувань.

MIUS є першим турецьким безпілотним літаком.

Винищувач здатний летіти на швидкості близько 630 км/год на висоті до 1 км, а тривалість польоту безпілотного апарату становить майже п’ять годин.

Сельчук Байрактар опублікував на своїй сторінці у Twitter відео випробувань.

Daha fazla yerde tutamadık uçtu!

Rabbimize şükürler olsun…#KIZILELMA ✈️????????

We could not keep it anymore on the ground. It flew! Thanks to our Lord. pic.twitter.com/kfQAoKzrKz

— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) December 14, 2022