Американський конгресмен-республіканець Адам Кінзінгер заявив, що у разі зіткнення сили НАТО лише за три дні переможуть Росію.

Про це Адам Кінзінгер написав на своїй сторінці у Twitter.

Конгресмен коротко з іронією відповів на запитання користувача соцмережі, чому ж НАТО досі не перемогло Росію у відкритому протистоянні.

Запитання звучало так: Якщо російські військові такі жалюгідні, чому НАТО їх досі не перемогло?

Американський конгресмен у відповідь написав: Я сподіваюся, що це жарт. Бо (війна – Ред.) НАТО проти Росії була б схожа на справжню триденну операцію.

I’m hoping this is a joke. NATO vs Russia would be like a real three day operation. https://t.co/kf53SJhWE8

— Adam Kinzinger #fella (@AdamKinzinger) December 19, 2022