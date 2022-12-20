Грудень, 20 в 12:04

Американський конгресмен-республіканець Адам Кінзінгер заявив, що у разі зіткнення сили НАТО лише за три дні переможуть Росію.

Про це Адам Кінзінгер написав на своїй сторінці у Twitter.

Конгресмен коротко з іронією відповів на запитання користувача соцмережі, чому ж НАТО досі не перемогло Росію у відкритому протистоянні.

Зараз дивляться

Запитання звучало так: Якщо російські військові такі жалюгідні, чому НАТО їх досі не перемогло?

Американський конгресмен у відповідь написав: Я сподіваюся, що це жарт. Бо (війна – Ред.) НАТО проти Росії була б схожа на справжню триденну операцію.

I’m hoping this is a joke. NATO vs Russia would be like a real three day operation. https://t.co/kf53SJhWE8 — Adam Kinzinger #fella (@AdamKinzinger) December 19, 2022

У НАТО неодноразово заявляли, що не зацікавлені у безпосередній війні з Росією, проте Україну підтримуватимуть.

Раніше видання The New York Times написало, що через постійне зростання загрози з боку РФ та Китаю може статися потенційний бум для виробників зброї. Перспектива зростання військових загроз стимулює збільшення витрат Пентагону.