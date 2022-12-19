Загрози від РФ та Китаю можуть призвести до буму виробництва зброї у США – NYT

Грудень, 19 в 6:46

Через постійне зростання загрози з боку РФ та Китаю може статися потенційний бум для виробників зброї.

Про це йдеться у матеріалі The New York Times.

– Перспектива зростання військових загроз як з боку Китаю, так і з боку росії стимулює двопартійну підтримку збільшення витрат Пентагону, створюючи ще один потенційний бум для виробників зброї, який, ймовірно, вийде за межі війни в Україні, – йдеться у матеріалі.

На наступному тижні американський конгрес має затвердити національний військовий бюджет на поточний фінансовий рік. Очікується, що він сягне 58 мільярдів доларів.

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У Центрі стратегічних та бюджетних оцінок заявили, що у разі затвердження на цьому рівні бюджет Пентагону зростатиме щорічно на 4,3% протягом 2 років. Зокрема, з урахуванням інфляції.

Радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що війна РФ проти України показала недоліки національної військово-промислової бази, які необхідно усунути. Після цого США зможуть підтримувати Україну та справитися з непередбачуваними обставинами.

У виданні підкреслили, що поєднання війни в Україні та розуміння початку нової ери конфронтації спонукає США забезпечити реагування військово-промислової бази на сплески попиту. Іноді це питання стає невідкладним, адже США та союзники по НАТО прагнуть постачати озброєння в Україну і водночас не скорочувати свої запаси до тривожного рівня.