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РФ може виношувати плани про новий наступ, але вона безпорадна без артилерії – експерт

Юля Захарченко, редакторка стрічки
російська армія
Фото: Depositphotos

Російська Федерація може виношувати плани про новий наступ на Україну, проте вона зовсім безпорадна без артилерії, з якою має серйозні проблеми.

Про це заявив військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко.

За його словами, РФ має можливість мобілізувати 500 тис. солдатів, щоб компенсувати втрати попередніх 300 тис. військових, проте країна-агресор навряд чи зможе сформувати ударне угруповання, здатне вести наступ на двох напрямках.

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– У Росії відсутній танковий потенціал початку 2022 року і його відновити ніяк не вдасться. Навіть розконсервація техніки не дає потрібного результату через велику кількість танків, які потребують додаткового ремонту після зберігання, а це часом місяць і більше витрат на одну бойову машину, – стверджує він.

Коваленко зазначає, що під час наступу та оборони російська армія безпорадна без артилерії. Він звернув увагу, що наразі війська РФ відчувають на собі гострий дефіцит боєкомплектів.

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