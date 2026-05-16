Російська Федерація спростила можливість отримати громадянство для жителів невизнаного Придністровʼя.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні за 16 травня 2026 року.

Зеленський про ситуацію навколо Придністровʼя

– Сьогодні ми говорили з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою по ситуації навколо Придністровʼя. Напередодні був новий крок Росії щодо Придністровʼя. Росіяни спростили можливість отримати громадянство для вихідців із цього регіону Молдови, – заявив Зеленський.

За його словами, це специфічний крок, який свідчить не тільки те, що Росія таким способом шукає собі нових солдатів, оскільки громадянство передбачає військовий обовʼязок.

– Це і позначення Росією території Придністровʼя як начебто своєї. Вони і в Москві часто кажуть різним співрозмовникам, що їх цікавить начебто тільки Донбас. Насправді далеко не тільки Донбас. Ми маємо на це реагувати, – стверджує президент.

На його думку, російський військовий контингент і розташування спецслужб у Придністровʼї – це також виклик для України.

Президент наголосив, що Україна зацікавлена у стабільній та сильній Молдові.

Зеленський доручив МЗС України відповідно контактувати з Молдовою щодо спільної оцінки та спільних дій.

Водночас президент наголосив, що очікує на пропозиції від українських спецслужб та розвідки щодо формату реагування.

Російській Федерації треба більше думати про свої нафтопереробні заводи та нафтоперевалку, а не про громадян інших держав і землю інших народів, стверджує Зеленський.

Зеленський про далекобійні удари по РФ

Президент подякував за цей тиждень та за нашу далекобійність усім українським залученим підрозділам.

За його словами, українські далекобійні санкції весь тиждень були активними.

– Воїни Сил спеціальних операцій, Сил безпілотних систем, ракетних військ та інших складових ЗСУ, СБУ, розвідки – ГУР та Служба зовнішньої розвідки. Дякую всім вам, воїни, за влучність, – наголосив Зеленський.

За словами президента, Україна продовжує активно працювати на традиційному санкційному напрямі.

Як стверджує Зеленський, ключове – це обривати всі канали постачання в Росію компонентів для виробництва ракет і дронів.

В ударі цього тижня по Києву росіяни використали ракети, які були вироблені в цьому році. Без компонентів від компаній із Європи, Японії, США у росіян би просто не вийшло зробити ці ракети, наголосив президент.

Так само і з більшістю інших засобів ураження, які використовує російська армія для ударів по українських містах. Звʼязки Росії зі світом, які працюють на війну, – це пряма загроза життю.

– Не тільки у нас тут, в Україні. Якщо російська машина війни вистоїть, її наступні удари можуть бути проти Європи, інших сусідів у більш віддалених регіонах. Російське зло вже себе показало і в Сирії, в африканських країнах. Зараз росіяни багато в чому сковані тут нашою обороною. Але що буде далі, куди далі росіяни підуть? Потрібна рішучість штовхати цю країну так, щоб вона ставала більш безпечною для світу, – стверджує Зеленський.

На його думку, санкції та всі інші форми тиску – найкращий інструмент для цього.

Зеленський про розмову з Макроном

Крім цього, Зеленський сьогодні говорив із президентом Франції Еммануелем Макроном.

– Ми зараз домовляємося з партнерами про те, щоб формат Україна плюс країни Е3 – Франція, Британія, Німеччина – отримав додатковий зміст. Будуть зустрічі та результати. Ми готуємо важливі зовнішньополітичні речі. Я дякую всім, хто допомагає нам, – сказав президент.

Водночас Україна не зупиняється, щоб були наступні етапи обмінів. Цього тижня був перший етап з обміну 1000 на 1000. Проте готуються наступні. Триває робота щодо списків, всіх необхідних узгоджень.

Президент України подякував усім тим, хто залучений. На його думку, треба повертати українців з полону, посилювати звʼязки зі світом, українську державу та наших людей.

