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Британія хоче досягти або перевищити минулорічний рівень надання допомоги Україні

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Україна та Велика Британія
Фото: Depositphotos

Велика Британія, яка весь рік надавала військову підтримку Україні після повномасштабного нападу РФ, хоче досягти або перевищити минулорічний рівень надання допомоги у 2023 році.

Про це повідомляє Міністерство оборони Британії. У відомстві запевняють, що непохитно підтримуватимуть Україну для захисту та оборони від армії РФ.

– Наша прихильність Україні залишається непохитною. У 2023 році ми досягнемо або перевищимо торішню військову підтримку, – зазначають у британському Міноборони.

У Міноборони Великої Британії також зазначили, що Україні вже надали понад 200 броньованих машин, зокрема Stormer, озброєний ракетами Starstreak, Husky, Wolfhound, Spartan, Mastiff і M113.

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