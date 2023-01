Британія хоче досягти або перевищити минулорічний рівень надання допомоги Україні

Велика Британія, яка весь рік надавала військову підтримку Україні після повномасштабного нападу РФ, хоче досягти або перевищити минулорічний рівень надання допомоги у 2023 році.

Про це повідомляє Міністерство оборони Британії. У відомстві запевняють, що непохитно підтримуватимуть Україну для захисту та оборони від армії РФ.

Our commitment to Ukraine ???????? remains steadfast and we will match or exceed last year’s military support in 2023.

We have provided over 200 armoured vehicles to date, including Stormer armed with Starstreak missiles, Husky, Wolfhound, Spartan, Mastiff and M113.

— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) January 9, 2023