Молдова відкрила доступ до віртуального реверсу газу через Україну

Січень, 11 в 21:22

Уряд Молдови схвалив рішення про зміни до законодавства, які відкривають можливості усім компаніям користуватися послугою Backhaul (віртуальний реверс) у точці з’єднання з Україною.

Завдяки цьому рішенню для українських замовників послуг відкривається можливість транспортування Трансбалканським коридором газу неросійського походження – з LNG-терміналів у Греції та Туреччині або газу азербайджанського видобутку.

Зараз дивляться

Раніше цей механізм використовувався переважно замовниками з Молдови. Тепер інші країни мають можливість зберігати газ, доставлений в LNG-термінали у Греції чи Туреччині, в українських підземних сховищах.

Директор з питань взаємодії з держорганами та міжнародними організаціями Оператора ГТС України Ольга Бєлькова зазначає, що це важливе рішення для безпеки постачання, розвитку ринку газу України, планування довгострокового бізнесу всього регіону з використанням інфраструктури Молдови.

Читайте Британія припинила імпорт російського скрапленого природного газу

Джерело: Оператор ГТС