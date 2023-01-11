Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Світові новини

Молдова відкрила доступ до віртуального реверсу газу через Україну

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Прапор Молдови
Фото: Dreamstime

Уряд Молдови схвалив рішення про зміни до законодавства, які відкривають можливості усім компаніям користуватися послугою Backhaul (віртуальний реверс) у точці з’єднання з Україною.

Завдяки цьому рішенню для українських замовників послуг відкривається можливість транспортування Трансбалканським коридором газу неросійського походження – з LNG-терміналів у Греції та Туреччині або газу азербайджанського видобутку.

Зараз дивляться

Раніше цей механізм використовувався переважно замовниками з Молдови. Тепер інші країни мають можливість зберігати газ, доставлений в LNG-термінали у Греції чи Туреччині, в українських підземних сховищах.

Директор з питань взаємодії з держорганами та міжнародними організаціями Оператора ГТС України Ольга Бєлькова зазначає, що це важливе рішення для безпеки постачання, розвитку ринку газу України, планування довгострокового бізнесу всього регіону з використанням інфраструктури Молдови.

Читайте
Британія припинила імпорт російського скрапленого природного газу

Джерело: Оператор ГТС

Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка