Молдова відкрила доступ до віртуального реверсу газу через Україну
Уряд Молдови схвалив рішення про зміни до законодавства, які відкривають можливості усім компаніям користуватися послугою Backhaul (віртуальний реверс) у точці з’єднання з Україною.
Завдяки цьому рішенню для українських замовників послуг відкривається можливість транспортування Трансбалканським коридором газу неросійського походження – з LNG-терміналів у Греції та Туреччині або газу азербайджанського видобутку.
Раніше цей механізм використовувався переважно замовниками з Молдови. Тепер інші країни мають можливість зберігати газ, доставлений в LNG-термінали у Греції чи Туреччині, в українських підземних сховищах.
Директор з питань взаємодії з держорганами та міжнародними організаціями Оператора ГТС України Ольга Бєлькова зазначає, що це важливе рішення для безпеки постачання, розвитку ринку газу України, планування довгострокового бізнесу всього регіону з використанням інфраструктури Молдови.
Джерело: Оператор ГТС