Україну необхідно забезпечити танками західного типу: Кулеба в розмові зі Столтенбергом

Січень, 11 в 18:25

Необхідно забезпечити Україну танками та озброєнням західного типу для захисту мирних жителів та боротьби з повномасштабною російською агресією.

Про це заявив міністр закордонних справи України Дмитро Кулеба у розмові з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Водночас вони обговорили підготовку до саміту у Вільнюсі (столиці Литви).

– Під час нашої розмови я подякував Єнсу Столтенбергу за підтримку України у 2022 році та закликав продовжувати в тому ж дусі. Ми обговорили підготовку до саміту у Вільнюсі. Я поінформував про ситуацію на передовій і наголосив на важливості забезпечення України танками західного типу, – зазначає глава МЗС.

Столтенберг висловив солідарність з Кулебою у питанні необхідності найсучаснішого обладнання та військового озброєння для України.