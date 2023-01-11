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Україну необхідно забезпечити танками західного типу: Кулеба в розмові зі Столтенбергом

Юля Захарченко, редакторка стрічки
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Фото: Генштаб ЗСУ

Необхідно забезпечити Україну танками та озброєнням західного типу для захисту мирних жителів та боротьби з повномасштабною російською агресією.

Про це заявив міністр закордонних справи України Дмитро Кулеба у розмові з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Водночас вони обговорили підготовку до саміту у Вільнюсі (столиці Литви).

– Під час нашої розмови я подякував Єнсу Столтенбергу за підтримку України у 2022 році та закликав продовжувати в тому ж дусі. Ми обговорили підготовку до саміту у Вільнюсі. Я поінформував про ситуацію на передовій і наголосив на важливості забезпечення України танками західного типу, – зазначає глава МЗС.

Столтенберг висловив солідарність з Кулебою у питанні необхідності найсучаснішого обладнання та військового озброєння для України.

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