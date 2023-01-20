Бачу надію: міністр оборони Польщі зберігає оптимізм щодо поставок Leopard в Україну

Січень, 20 в 20:04

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що він зберігає оптимізм щодо досягнення угоди союзниками щодо поставок танків Leopard в Україну, хоча рішення ще не ухвалено.

— Я бачу надію, тому що міністри 15 країн зустрілися сьогодні в кулуарах сьогоднішньої конференції та говорили про це, — сказав Блащак журналістам на авіабазі Рамштайн у Німеччині.

Він зазначив, що поділяє українську точку зору щодо відправки танків, щоб протистояти агресії РФ.

— Україну треба підтримати, надавши їй хоча б бригаду танків, а може, й більше. Тому ця коаліція держав необхідна для реальної підтримки України в цій ситуації, в якій вона опинилася. Я переконаний, що вона буде успішною, як і передання Україні систем Patriot, – сказав Блащак.

На запитання, чи передасть Польща танки Leopard німецького виробництва, якими вона володіє, навіть якщо Берлін не погодиться, Блащак сказав, що незабаром підніме це питання під час зустрічі з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом.

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За словами глави польського оборонного відомства, під час зустрічі на авіабазі міністри також обговорили загрозу імперської діяльності Росії в Європі і можливий черговий напад на Україну.

Під час виступу на зустрічі в Німеччині Блащак заявив, що Польща надасть Україні додаткові бойові машини піхоти та танки Т-72.

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур вважає, що Німеччина дозволить іншим країнам відправити свої бойові танки Leopard 2 в Україну. На його думку, Берлін оголосить про своє рішення “в найближчі дні”.