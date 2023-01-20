Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Світові новини

Бачу надію: міністр оборони Польщі зберігає оптимізм щодо поставок Leopard в Україну

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Министр обороны Польши Мариуш Блащак
Фото: Getty Images

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що він зберігає оптимізм щодо досягнення угоди союзниками щодо поставок танків Leopard в Україну, хоча рішення ще не ухвалено.

— Я бачу надію, тому що міністри 15 країн зустрілися сьогодні в кулуарах сьогоднішньої конференції та говорили про це, — сказав Блащак журналістам на авіабазі Рамштайн у Німеччині.

Він зазначив, що поділяє українську точку зору щодо відправки танків, щоб протистояти агресії РФ.

— Україну треба підтримати, надавши їй хоча б бригаду танків, а може, й більше. Тому ця коаліція держав необхідна для реальної підтримки України в цій ситуації, в якій вона опинилася. Я переконаний, що вона буде успішною, як і передання Україні систем Patriot, – сказав Блащак.

На запитання, чи передасть Польща танки Leopard німецького виробництва, якими вона володіє, навіть якщо Берлін не погодиться, Блащак сказав, що незабаром підніме це питання під час зустрічі з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом.

Зараз дивляться

За словами глави польського оборонного відомства, під час зустрічі на авіабазі міністри також обговорили загрозу імперської діяльності Росії в Європі і можливий черговий напад на Україну.

Під час виступу на зустрічі в Німеччині Блащак заявив, що Польща надасть Україні додаткові бойові машини піхоти та танки Т-72.

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур вважає, що Німеччина дозволить іншим країнам відправити свої бойові танки Leopard 2 в Україну. На його думку, Берлін оголосить про своє рішення “в найближчі дні”.

Читайте
Це переломне десятиліття для світу і переломний момент для України – Остін на Рамштайні

Джерело: CNN
Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка