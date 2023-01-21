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Лукашенко водить за ніс Путіна: у ГУР пояснили, чи є загроза нападу з Білорусі

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Лукашенко водить за ніс Путіна: у ГУР пояснили, чи є загроза нападу з Білорусі

Поки немає загрози нового відкритого нападу проти України з території Білорусі. Самопроголошений президент РБ Олександр Лукашенко водить за ніс російського диктатора Володимира Путіна.

Про це заявив представник пресслужби Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону Єдині новини.

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– В інтересах Путіна та Росії максимально нагнітати тему Білорусі, але й Лукашенко вже не дуже в це грає. Нещодавно ми бачили, як він водив за ніс Лаврова, розповідав як любить Путіна, а потім сказав, що не бачить загрози з боку України. Не хоче вживати суїцидальних дій, – переконаний Юсов.

Юсов стверджує, що чутки про вторгнення Білорусі – це лише частина потужної психологічної операції Росії, спрямована на деморалізацію українського суспільства.

У розвідці запевняють, що все знають про Лукашенка та диктаторський режим у Білорусі, зокрема, кількість ударного угруповування, готовність сил, озброєння та іншу інформацію, яка дає можливість зробити висновки про відсутність загрози. Проте у разі зміни ситуації Україна готова завдяки відпрацюванню всіх можливих сценаріїв.

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