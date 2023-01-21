Січень, 21 в 16:41

Україні не варто зациклюватися на питанні надання бойових танків, зокрема Leopard 2, адже вони можуть бути ефективні на полі бою лише в поєднанні з іншими видами сучасного озброєння.

Про це екскомандувач армії США в Європі генерал Бен Годжес розповів в інтерв’ю виданню NV.

– Нема якоїсь одної системи зброї, чи це Leopard 2, чи Patriot, чи HIMARS, яка у цій війні стане її “срібною кулею”. Танки ефективні тільки тоді, коли вони супроводжуються підтримкою бойових машин піхоти, таких як Bradley чи Marder, та самохідною артилерією. Це називається армійською групою, яка має тренуватися разом, – зазначив генерал.

Він висловив упевненість, що українське військове командування це розуміє і планує сформувати таке угрупування військ, яке зможе прорвати лінію оборони окупантів та ізолювати Крим від території РФ. Однак для цього потрібен час.

Зараз дивляться

Годжес пояснив, що важливу роль в організації успішного наступу на фронті відіграє не лише сучасна зброя чи погодні умови, а й переривання логістичних шляхів військ РФ.

– Є багато факторів, але найважливіший буде навіть не погода і не кількість наданої Заходом зброї, а можливість України перервати та пошкодити російську логістику на фронтах. Це ключове, і це те, чим важливо займатися наступні три-чотири місяці. Логістика та штаби, – заявив генерал.

Годжес вважає, що Україна зможе отримати німецькі танки Leopard і, можливо, навіть американські Abrams. Водночас він порадив “не зациклюватися” лише на цьому виді озброєння, оскільки успіх на полі бою залежить від комплексу факторів.

– Я б надто не зациклювався на танках, я б фокусувався на перевагах. Тому що важливе все — логістика, кваліфікація, навчання. Українці з цим розберуться. Вони найшвидші з усіх, кого я коли-небудь бачив, в освоєнні використання нових можливостей, – наголосив генерал.

Він також висловив думку, що технічне обслуговування західної зброї варто організувати саме в Україні, а не за кордоном. Йдеться про створення хабів технічного обслуговування зброї та військової техніки на території нашої країни. Це могло б скоротити терміни ремонту.

Як відомо, на зустрічі Контактної групи з питань оборони України (Рамштайн-8) 20 січня не вдалося досягнути консенсусу щодо надання Україні бойових танків Leopard 2.

Низка країн готові надати їх Україні, але для цього потрібен експортний дозвіл Німеччини як країни-виробника.

Проте є й прорив: хоч Німеччина не погодила поставки Leopard, українські військові вже зможуть розпочати навчання на цих бойових танках.