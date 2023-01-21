Січень, 21 в 16:25

Світова спільнота сприймає українську формулу миру як дієву можливість для припинення війни і фіксації миру.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV розповіла перша леді України Олена Зеленська під час форуму у Давосі.

— Ми бачимо, що наше бажання знайти лідерів у кожному з пунктів української формули миру має відгук. Ми дуже хочемо, щоб навколо таких лідерів об’єднувалися інші. Якщо в кожному з наших десяти напрямів знайдеться країна-лідер, буде легше та ефективніше працювати у сфері втілення цих напрямів. Мені здається, що ми будемо ще багато говорити про українську формулу миру. Це перші кроки. Не можна казати, що ми досягли тих результатів, які хочемо. Але цей шлях ми пройдемо, впевнена, успішно. Головне – це об’єднання, і ми його бачимо. Оптимістично дивимося у майбутнє.

За словами першої леді України, Нідерланди демонструють готовність до роботи в сфері здобуття справедливості. Йдеться про трибунал, суди, воєнні злочини росіян в Україні. У сфері відбудови, за словами Зеленської, Україна бачить лідерство Швейцарії.

Зараз дивляться — Я впевнена, що наші високопосадовці, дипломати робитимуть усе можливе, щоб ми знайшли цих партнерів. У світі не зменшується інтерес, зацікавленість та бажання допомоги Україні, запевнила Зеленська. — Я була присутня (на зустрічі, – Ред.) з керівниками великих міжнародних організацій, кожен з яких чітко знає, як може допомогти. У них вже є конкретні проєкти. Ці розмови про Ukraine fatigue (українська втома) – це те, що зараз потрібно саме державі-агресору, щоб впевнити усіх, що ця тема вже є болюча, що люди втомилися. Певне, що ні, не втомилися. Перша леді України наголосила, що нам не потрібно звертати на це увагу: Ми маємо працювати, йти у своєму напрямку, й досягнемо своєї цілі. Під час свого виступу на форумі у Давосі Олена Зеленська заявила, що воєнне вторгнення Росії в Україну сприяє краху світу, яким ми його знаємо. Вона закликала світових лідерів та бізнес використати свій вплив для підтримки України. Читайте Що чекає Україну та РФ та як боротись з втомою світу від війни: дискусія Зеленської та Ґудзяка в Давосі

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