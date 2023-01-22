Триває власний процес щодо танків Leopard: речник Білого дому про рішення Німеччини
Німеччина проходить через власний процес у питанні постачання танків Leopard, щоб допомогти Україні у боротьбі з російською агресією.
Про це заявив координатор стратегічної комунікації Білого дому з питань національної безпеки та оборони Джон Кірбі, коментуючи результати зустрічі у форматі Рамштайн.
– Ми знаємо, що Німеччина працює над власним процесом щодо танків Leopard. Це дуже потужні танки, які не вимагатимуть від українців надмірної підготовки, якщо Німеччина захоче рухатися в цьому напрямку. Але це питання є ключовим. Це рішення Німеччини, – сказав він.
За його словами, партнери України не викручують руки, не штовхають та не вмовляють Німеччину в питанні постачання танків, проте хочуть, щоб ФРН надала допомогу нашій країні.
Кірбі зазначає, що Німеччина є одним з провідних у світі донорів України з точки зору саме фінансової допомоги. Проте Україна також потребує захисту, тому їй потрібні додаткові танки та бронетехніка.