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Триває власний процес щодо танків Leopard: речник Білого дому про рішення Німеччини

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Танк Leopard 2
Фото: Getty Images

Німеччина проходить через власний процес у питанні постачання танків Leopard, щоб допомогти Україні у боротьбі з російською агресією.

Про це заявив координатор стратегічної комунікації Білого дому з питань національної безпеки та оборони Джон Кірбі, коментуючи результати зустрічі у форматі Рамштайн.

– Ми знаємо, що Німеччина працює над власним процесом щодо танків Leopard. Це дуже потужні танки, які не вимагатимуть від українців надмірної підготовки, якщо Німеччина захоче рухатися в цьому напрямку. Але це питання є ключовим. Це рішення Німеччини, – сказав він.

За його словами, партнери України не викручують руки, не штовхають та не вмовляють Німеччину в питанні постачання танків, проте хочуть, щоб ФРН надала допомогу нашій країні.

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Кірбі зазначає, що Німеччина є одним з провідних у світі донорів України з точки зору саме фінансової допомоги. Проте Україна також потребує захисту, тому їй потрібні додаткові танки та бронетехніка.

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Джерело: Голос Америки
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