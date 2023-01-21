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У Молдові припускають, що можуть оголосити курс на НАТО для захисту від РФ

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Мая Санду
Фото: Depositphotos

Нейтральний статус Молдови закріплений у Конституції цієї країни, але повномасштабна збройна агресія Росії проти України підштовхує державу до ширшого альянсу.

Про це заявила президент Молдови Мая Санду, додавши, що допускає приєднання держави до Організації Північноатлантичного договору (НАТО) на тлі постійної загрози, яку несе сусідня Росія.

– Зараз триває серйозна дискусія про нашу здатність захистити себе, чи можемо ми це зробити самі, чи нам слід бути частиною більшого альянсу, – сказала вона.

Президент Молдови зазначила, що подібні рішення всередині країни повинні ухвалюватися виключно демократичним шляхом.

Зараз дивляться

Санду розкритикувала суперечливі заяви Кремля, який через пропагандистські ЗМІ намагається переконати суспільство в тому, що нібито розмови про приєднання до НАТО або посилення власної оборони оскаржують “мирні” настрої країни.

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Джерело: Politico
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