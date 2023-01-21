Січень, 21 в 15:34

Тимчасово окупований півострів Крим є дуже важливою територією для України. Його звільнення можливе вже до осені 2023 року за умови достатньої військової допомоги від Заходу.

Про це колишній командувач армії США в Європі генерал Бен Годжес розповів в інтерв’ю виданню NV.

За його словами, для звільнення Криму потрібні далекобійні ракети.

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– Крим – вирішальна територія для вас. Україна планує визволити Крим. І я дуже сподіваюся, що це станеться до кінця літа за умови, що західні країни нададуть Україні все те, що вам потрібне і ви просите, і, звичайно, ракети потрібної дальності, – наголосив Годжес.

Генерал уточнив, що нашій державі потрібно надати ракети ATACMS, які можуть вражати цілі на відстані близько 300 км.

— Я не розумію, чому досі ці постачання не зробили. Я сподіваюся на це, це № 1 у моєму списку пріоритетів, аби Україна отримала ATACMS, – пояснив він.

За словами Годжеса, зараз пріоритетом для української армії має бути руйнування так званого сухопутного мосту з окупованого Криму до РФ, який пролягає через захоплені міста Маріуполь та Мелітополь.

Саме через цей “коридор” Росія перекидає озброєння та живу силу в Україну. А тому дуже важливо розірвати логістику окупантів.

— Українські сили повинні мати можливість завдати удару по логістиці, транспорту, залізницях, штабах уздовж цього сухопутного мосту чи то в Мелітополі, чи то в Маріуполі, чи то десь посередині між ними. І, можливо, спецпідрозділи, можливо партизани, чи хтось ще порушить ці ланцюги настільки, що Крим стане ізольованим. Це те, що має бути пріоритетом, – зазначив Годжес.

Днями в Пентагоні заявили, що Україна має право деокупувати Крим будь-якими засобами та за допомогою будь-якої зброї, оскільки це українська територія.