Велика Британія пропонує кваліфіковану підтримку для створення військового трибуналу щодо керівництва Росії за розв’язану війну та воєнні злочини в Україні.

Про це повідомляє британське видання The Guardian.

Україна запросила Велику Британію приєднатися до міжнародної групи, яка розробляє механізм притягнення до відповідальності. Сполучене Королівство закликало інші країни G7 також долучитися.

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Уряд Великої Британії досі чинив опір пропозиції створення трибуналу, тому що юрисконсульти побоюються, що це підірве існування Міжнародного кримінального суду з його головним прокурором Карімом Ханом, який є громадянином Британії.

Хан виступив проти спеціального трибуналу, заявивши, що він дублюватиме роботу Міжнародного кримінального суду.

Прихильники стверджують, що суд у стилі Нюрнберга необхідний для розгляду конкретного злочину агресії й відкриває шлях для судового переслідування політичного і військового керівництва Росії.

Створенням спеціалізованого суду займатимуться британський адвокат Філіп Сендс, колишній прем’єр-міністр від лейбористської партії Гордон Браун та уряд України.

Міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі заявив, що воєнні злочини Росії не повинні залишатися безкарними. Саме тому Велика Британія підтримала прохання України приєднатися до створення трибуналу, надавши свій юридичний досвід.

Міністерство закордонних справ Британії визнало, що Міжнародний кримінальний суд не має юрисдикції щодо злочинів агресії, скоєних в Україні та проти України.

Нагадаємо, що Європарламент підтримав резолюцію щодо створення спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії Росії проти України. За цей злочин відповідає вище керівництво країни.