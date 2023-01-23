Угорщина не блокуватиме наступний транш військової допомоги Україні від Євросоюзу.

Про це повідомив кореспондент Радіо Свобода Рікард Джозвяк у соціальній мережі Twitter.

— Зрештою Угорщина оголосила сьогодні під час зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі, що не блокуватиме наступний транш військової допомоги ЄС для України.

Раніше повідомлялося, що Будапешт блокує транш Україні від Євросоюзу у розмірі €500 млн.

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23 січня у Брюсселі відбувається зустріч очільників МЗС країн ЄС. На порядку денному — обговорення подальшої військової підтримки України, зокрема йдеться про можливе надання Україні німецьких танків Leopard, про що повідомив високий представник ЄС Жозеп Боррель перед зустріччю.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба під час онлайн-виступу на заході закликав почати переговори щодо вступу України до ЄС вже цього року.

Кулеба нагадав, що Україна фіналізує виконання рекомендацій Єврокомісії та розраховує на позитивну доповідь Європейської Комісії цієї весни.

Джерело: Рікард Джозвяк