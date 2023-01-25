Скільки часу знадобиться для підготовки наступу з Білорусі: очільник ДПСУ про нові загрози
Для нового наступу РФ з території Білорусі окупаційним військам потрібен час для підготовки, проте українська розвідка встигне відреагувати на небезпеку.
В ефірі національного телемарафону Єдині новини очільник Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко пояснив, скільки часу знадобиться, щоб побачити підготовку до наступу з Білорусі.
– У нас буде щонайменше два тижні. Наша розвідка працює дуже добре та стабільно. Жодних планів ворога від наших розвідників приховати не можна, – запевняє глава Держприкордонслужби.
За словами Дейнеко, наразі прикордонники не бачать ознак реальної загрози нового вторгнення російських військ з території Білорусі.
– Останні події у Білорусі свідчать про те, що противник не створив жодного наступального угруповання, тому наразі ми не бачимо жодної реальної загрози для нашої держави від РБ. Чисельність російських військ у Білорусі коливається від 6 до 10 тис. осіб, – зазначає Дейнеко.