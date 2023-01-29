Щоб не підвищувати ставки: Шольц пояснив, чому Берлін проти постачання винищувачів Києву

Січень, 29 в 15:46

Влада Німеччини відмовилась передавати Україні винищувачі. Про це сказав канцлер Німеччини Олаф Шольц в інтерв’ю Tagesspiegel.

За його словами, рішення Берліна мотивується тим, аби не “підвищувати ставки”. Шольц додав, що уряд Німеччини бажає уникнути можливої ескалації між НАТО та Росією.

— Якщо в Німеччині розпочнуться чергові дебати після того, як щойно було ухвалено рішення (про постачання Україні танків Leopard 2, – Ред.), це справить несерйозне враження і підірве довіру громадян до державних рішень, – сказав він.

Канцер додав, що серйозно ставиться до присяги і повинен зробити все, щоб війна РФ проти України не перетворилася на війну між РФ і НАТО.

Зараз дивляться Раніше очільник МЗС Нідерландів Вопке Хукстра заявив, що його уряд розгляне можливість постачання винищувачів F-16, якщо їх запросить Київ. А міністр закордонних справ Словаччини Растислав Качер заявив, що його уряд готовий передати Києву радянські винищувачі МіГ-29 та дозволити зробити це іншим країнам. У Білому домі не виключають можливості надання Україні багатофункціональних винищувачів F-16, однак обговорюватимуть це питання “дуже обережно”. Читайте На додаток до танків: Німеччина розширює список тієї допомоги, що вже надається – Шольц Джерело: Tagesspiegel

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter