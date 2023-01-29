Щоб не підвищувати ставки: Шольц пояснив, чому Берлін проти постачання винищувачів Києву
Влада Німеччини відмовилась передавати Україні винищувачі. Про це сказав канцлер Німеччини Олаф Шольц в інтерв’ю Tagesspiegel.
За його словами, рішення Берліна мотивується тим, аби не “підвищувати ставки”. Шольц додав, що уряд Німеччини бажає уникнути можливої ескалації між НАТО та Росією.
— Якщо в Німеччині розпочнуться чергові дебати після того, як щойно було ухвалено рішення (про постачання Україні танків Leopard 2, – Ред.), це справить несерйозне враження і підірве довіру громадян до державних рішень, – сказав він.
Канцер додав, що серйозно ставиться до присяги і повинен зробити все, щоб війна РФ проти України не перетворилася на війну між РФ і НАТО.
Раніше очільник МЗС Нідерландів Вопке Хукстра заявив, що його уряд розгляне можливість постачання винищувачів F-16, якщо їх запросить Київ. А міністр закордонних справ Словаччини Растислав Качер заявив, що його уряд готовий передати Києву радянські винищувачі МіГ-29 та дозволити зробити це іншим країнам.
У Білому домі не виключають можливості надання Україні багатофункціональних винищувачів F-16, однак обговорюватимуть це питання “дуже обережно”.
Джерело: Tagesspiegel