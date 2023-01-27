У Білому домі не виключають можливості надання Україні багатофункціональних винищувачів F-16, однак обговорюватимуть це питання “дуже обережно”.

Як інформує американський телеканал CNN, публічно західні лідери уникають обговорення поставок винищувачів для нашої держави.

Цього питання не було в публічному порядку денному восьмої зустрічі Контактної групи з питань оборони України (Рамштайн-8) 20 січня.

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Проте якщо торік у Пентагоні заявляли, що поставка винищувачів несе “високий ризик”, то тепер заступник радника Білого дому з питань національної безпеки Джон Файнер повідомив, що не виключені “жодні конкретні системи”, включно з F-16.

– Ми не виключали жодних конкретних систем. Ми намагалися адаптувати нашу допомогу до тієї фази боротьби, в якій перебувають українці, – наголосив Файнер в ефірі американського каналу MSNBC.

Він нагадав, що США ухвалюють рішення про надання Україні тих чи інших видів озброєння у тісній координації з союзниками та українською стороною.

За словами Файнера, Сполучені Штати “дуже обережно” обговорюватимуть ідею постачання винищувачів з Києвом та країнами-партнерами.

– Ми будемо обговорювати це дуже обережно, оскільки ми ухвалюємо всі рішення щодо допомоги разом із українцями… Ми будемо адаптувати наші рішення щодо допомоги до того, що, на нашу думку, їм потрібно, і що, на їхню думку, їм потрібно для тієї фази боротьби, в якій вони перебувають, – пояснив Файнер.

Телеканал CNN припускає, що як і у випадку з німецькими бойовими танками Leopard 2, найімовірнішим сценарієм для надання F-16 є широка європейська коаліція донорів, що зменшить політичний ризик для будь-якої окремої держави.

А оскільки винищувачі F-16 вироблені в США, все буде зводитися до дозволу американського уряду на поставки цих літаків.

Крім того, українські пілоти спочатку мають навчитися керувати F-16. Речник командування Повітряних сил України Юрій Ігнат повідомив CNN, що навчання може тривати від кількох тижнів до кількох місяців, залежно від досвіду пілота.

Винищувачі F-16, вперше розроблені у 1970-х роках, є високоманевреними літаками, котрі здатні нести шість ракет класу повітря-повітря або повітря-земля. Виробником літаків є компанія Lockheed Martin.

Як відомо, президент Володимир Зеленський закликав союзників розглянути надання Україні винищувачів F-16 та далекобійних ракет на наступному засіданні у форматі Рамштайн, яке відбудеться 14 лютого. В Офісі президента не виключають, що наступний Рамштайн може стати авіаційним.

Американські сенатори Ліндсі Грем (республіканець), Річард Блюменталь і Шелдон Вайтгаус (демократи) також закликали США та союзників посилити військову підтримку України, надавши далекобійні ракети ATACMS, а також винищувачі F-16.

Джерело: MSNBC