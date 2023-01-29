Січень, 29 в 11:53

В ніч проти 29 січня на стратегічних об’єктах в Ірані пролунала серія потужних вибухів. Було завдано ударів по військових складах, центру виробництва боєприпасів та авіабазі.

Зазначимо, що Іран є головним військовим союзником Росії і постачає країні-агресору дрони-камікадзе для ударів по території нашої держави.

Що сталося в Ірані та хто може бути причетний до нічних атак – читайте далі у матеріалі.

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Де лунали вибухи

Як повідомляють ЗМІ, загалом в Ірані було зафіксовано сім локацій, які зазнали ударів.

Зокрема, вибухи лунали на військовому заводі з виробництва боєприпасів у центральній провінції Ісфахан, на військових базах в Хамадані та Кереджі.

В місті Шахід-Салімі у провінції Східний Азербайджан спалахнув великий завод із виробництва моторних масел.

Також були атаковані заводи з виробництва ракет та дронів типу Shahed у різних місцях Ірану. Про вибухи повідомляли і в Тегерані, за словами місцевих жителів, там ударів зазнали урядові будинки.

Офіцер Армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін заявив, що ВПС армії Ірану та Корпусу вартових Ісламської революції приведені в повну бойову готовність.

Що кажуть у Міноборони Ірану

У Мінборони Ірану підтвердили атаку БПЛА на завод з виробництва боєприпасів в Ісфахані.

За даними відомства, пошкодження нібито отримав “дах цеху”, а напад “не призвів до людських жертв і збою в роботі обладнання”.

– Увечері 28 січня, близько 23:30, був здійснений “невдалий” обстріл з використанням БПЛА одного з цехових комплексів Міноборони. Один з них був збитий комплексом ППО, а два інших потрапили в оборонні пастки і вибухнули, – цитує коментарі відомства видання Al Arabiya.

Якій країні належать безпілотники, що атакували іранський військовий об’єкт, влада Ірану поки що не говорить.

Іранські чиновники у причетності до атаки дронів звинувачують Ізраїль. Видання Al Arabiya пише, що Єрусалим розпочав спеціальну військову операцію всередині Ірану, метою якої є знищення іранської військової промисловості.

У Тегерані та інших містах спалахнули сутички іранських протестувальників і КВІР, протестувальники намагаються захопити поліцейські дільниці, військові бази та адмінбудівлі, скандують: Смерть диктатору! Смерть (верховному лідеру Ірану Алі) Хаменеї.

Також повідомляєтся, що в Ірані повністю вимкнули інтернет.

Хто може бути причетний до вибухів в Ірані

Журналіст Юрій Бутусов вважає, що вибухи в Ірані – це справедлива кара, адже країна допомагає Росії та надає їй озброєння для повномасштабної війни проти України.

Він зазначив, що вибухи почались одразу після спалаху терористичних актів в Ізраїлі та у секторі Гази, внаслідок яких загинуло багато ізраїльтян.

Втім, наразі жодна з країн світу не взяла на себе відповідальність за події в Ірані.

– Цікаво, що Іран, озброєний новітніми російськими системами протиповітряної оборони, не зміг відбити атаку. Іран є зараз головним військовим союзником РФ, обидві терористичні країни обмінюються військовими технологіями та озброєнням, проводять спільні військові операції. Дуже справедлива кара для Ірану, який веде відкриту терористичну війну проти багатьох країн світу, зокрема проти України, – написав він у Facebook.

Відомий американський журналіст Девід Фрум припустив, що за атакою можуть стояти кілька держав.

– Серйозно, жодна країна, що працює самостійно, не наважилася б на такий удар. Хто б не був вістрям списа – це світова коаліція, яка діє, щоб завадити Ірану постачати Росії зброю жорстокості та геноциду. День пам’яті жертв Голокосту для цього підходить, – написав він.

За словами речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, атаки на військові об’єкти в Ірані є наслідком політики цієї держави, оскільки вона підтримує тероризм.

– Те, що відбувається в Ірані, можна назвати наслідками їхньої політики. Можливо, вони будуть по-іншому спрямовувати свою підтримку країнам-терористам і не допомагати Росії здійснювати свої злочини. Будемо сподіватися, що ця країна змінить свій політичний вектор на більш цивілізований, – сказав він в ефірі національного телемарафону.