Кабінет міністрів призначив Юрія Конюшенка першим заступником голови Державної податкової служби та тимчасово поклав на нього виконання обов’язків керівника відомства.

Про це 25 вересня повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький.

Юрія Конюшенко призначено в.о. керівника ДПС

– Сьогодні Уряд призначив Юрія Конюшенка першим заступником керівника Державної податкової служби та тимчасово поклав на нього виконання обов’язків керівника ДПС, – зазначив прем’єр-міністр.

До призначення Конюшенко очолював департамент забезпечення координаційно-моніторингової роботи Міністерства фінансів України.

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Глава уряду зазначив, що перед новим виконувачем обов’язків керівника ДПС поставлені “конкретні завдання”:

забезпечення злагодженої безперебійної роботи ДПС;

виконання планів надходжень до державного бюджету;

вдосконалення та спрощення адміністрування податків;

покращення взаємодії з бізнесом та відкритий діалог із платниками.

Юрій Конюшенко розпочав роботу в Секретаріаті Кабміну з 2015 року. Там він працював заступником начальника Управління з питань бюджетно-податкової та митної політики – завідувачем відділу з питань податкової та митної політики.

У 2020 році він перейшов до Міністерства фінансів, де став директором Департаменту забезпечення координаційно-моніторингової роботи.

Нагадаємо, 14 вересня 2026 року Кабінет міністрів припинив повноваження виконувачки обов’язків голови ДПС Лесі Карнаух. Це відбулося на тлі гучного розслідування антикорупційних органів у справі Карфаген.

Карнаух виконувала обов’язки голови ДПС із червня 2025 року. До цього вона була першою заступницею голови служби.

23 червня 2025 року, після призначення тодішнього голови ДПС Руслана Кравченка генеральним прокурором України, Кабмін поклав виконання обов’язків керівника податкової служби на Карнаух. На той момент вона була його першою заступницею.

Фото: Міністерство фінансів

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