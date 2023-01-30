ЄС готує нові пакети санкцій проти Білорусі та РФ: відомо, коли їх мають представити

Січень, 30 в 19:23

Європейський Союз має узгодити новий пакет санкції проти Білорусі впродовж тижня, а за два тижні представлять пакет санкцій проти Росії.

Про це повідомив журналіст Радіо Свобода Рікард Джозвяк у соціальній мережі Twitter.

— Останній пакет санкцій ЄС проти Білорусі має бути узгоджений цього тижня. 10-й пакет санкцій проти Росії має бути представлений приблизно через 2 тижні, щоб бути узгодженим до першої річниці повномасштабного вторгнення в Україну, — написав він.

Нещодавно агентство Bloomberg повідомляло, що у ЄС обговорюють новий пакет масштабних санкцій проти Білорусі через її роль у вторгненні Росії на територію України.

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Зазначалося, що ці обмежувальні заходи багато в чому будуть аналогічними до тих, що запроваджені проти РФ, зокрема стосуватимуться ключових технологій та енергетичного сектору країни.

ЄС зараз також працює над десятим пакетом санкцій проти Росії та обмеженням цін на російські нафтопродукти і має намір ухвалити їх до того, як ембарго почне діяти наступного тижня.

Джерело: Рікард Джозвяк