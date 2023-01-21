Десятий пакет санкцій ЄС проти Росії буде готовий до річниці вторгнення – Reuters
Країни Європейського Союзу працюють над 10-м пакетом санкцій проти Росії, який набуде чинності наступного місяця, ближче до річниці з моменту вторгнення РФ в Україну.
Про це пише агентство Reuters із посиланням на дипломатичні джерела.
Прибічники жорсткого курсу в ЄС вимагають нових санкцій, які, серед іншого, мають обмежити співпрацю Євросоюзу з Москвою у сфері ядерного палива, заборонити імпорт російських алмазів і скоротити торгівлю з союзником Кремля Білоруссю.
У п’ятницю високопоставлені дипломати з трьох країн заявили, що наступний раунд санкцій має бути готовий до річниці 24 лютого, коли Росія вторглася до України.
– Наступний пакет санкцій буде готовий десь до трагічної першої річниці вторгнення, – сказав один з високопоставлених дипломатів.
Водночас другий дипломат повідомив Reuters, що у ЄС є принаймні “амбіції”, щоб підготувати відповідні санкційні пакети до цієї дати.
Вони, однак, не стали обговорювати, хто і що може потрапити у цей пакет обмежень. Внесення осіб до чорних списків, як правило, збирає необхідну підтримку всіх 27 країн ЄС легше, ніж жорсткі економічні санкції.
– Ще занадто рано, ми щойно ухвалили дев’ятий пакет, – сказав високопоставлений дипломат з іншої країни ЄС.
Reuters зазначає, що це третє джерело з держави, яку все ще потрібно було переконати перейти до наступного пакета санкцій.
Агентство зазначає, що на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС 23 січня не очікується жодних рішень з цього питання, але деякі з них, ймовірно, скористаються нагодою, щоб прискорити обговорення.
Чиновники ЄС також очікують від міністрів схвалення сьомого траншу військової допомоги Україні на суму $540 млн, додає видання.