У Білорусі завершується передислокація військ РФ для навчань – Держприкордонслужба

Січень, 31 в 18:52

У Білорусі переміщуються підрозділи, які вже завершили військові навчання, на територію Російської Федерації. Однак замість них прибувають нові підрозділи, які планують там тренуватися.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко під час брифінгу 31 січня. Він запевняє, що наразі не спостерігається створення угруповання, здатного вести наступальні дії проти України.

– На кордоні з Білоруссю ситуація залишається повністю контрольованою, хоча й напруженою. Білорусь не припиняє підтримувати збройну агресію Росії. На її території постійно проходять спільні навчання між підрозділами РФ і Білорусі. Зазначу, що створення необхідного наступального угруповання, готового здійснити вторгнення на територію України з цього напрямку, наразі не відзначається, – заявив речник Держприкордонслужби.

Згідно зі спостереженнями українських прикордонників, російські підрозділи в Білорусі перебувають на полігонах, де тривають навчання та проводиться відповідна підготовка.

Зараз дивляться Він додав, що наразі завершується передислокація з Білорусі до Росії тих підрозділів, які вже закінчили підготовку. Проте з січня на РБ почали заходити нові російські підрозділи для проведення з ними подальшого навчання та бойового злагодження. Читайте Є лише єдиний ймовірний варіант: чи здатна РФ здійснити повторний наступ і як це вплине на бої на Донбасі

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