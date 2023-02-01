До 30 тис. осіб: кількість українських військових, які пройдуть навчання у ЄС, планують збільшити
Кількість українських військових, які проходять підготовку у межах тренувальної місії ЄС, планують подвоїти. Про це повідомляє німецьке видання RND.
Першочерговою метою було навчити 15 тис. українських солдатів. Але як заявили кілька чиновників у Брюсселі, нова мета – навчити 30 тис. військових Збройних сил України у країнах ЄС.
У листопаді міністри закордонних справ країн-членів ухвалили рішення про початок навчальної місії ЄС.
Тоді йшлося про те, що спочатку до 15 тис. українських військових мають пройти навчання в Німеччині, Польщі та інших країнах ЄС. За допомогою місії ЄС хоче допомогти українським військам захищатися ще краще від російських загарбників.
У межах місії ЄС Бундесвер пропонує, серед іншого, бойову підготовку для рот і тактичні навчання для штабу бригади та штабів підлеглих батальйонів.
Німецька пропозиція також включає навчання інструкторів, медичну підготовку та навчання на системах озброєння у тісній співпраці з промисловістю.
Джерело: RND