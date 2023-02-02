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Росія залишила бойову авіацію в Білорусі після військових навчань – Генштаб

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Росія залишила бойову авіацію в Білорусі після військових навчань – Генштаб
Фото: Getty Images

Російська Федерація залишила бойову авіацію на території Білорусі після проведення спільних військових навчань. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ 2 лютого.

– Завершено спільне навчання авіаційного компоненту регіонального угруповання військ. Повернення авіаційного угруповання противника на аеродроми постійного базування не відзначається, – розповіли у Генштабі.

За даними Генерального штабу ЗСУ, водночас на полігонах Республіки Білорусь триває підготовка підрозділів ворога.

За уточненими даними, на тимчасово окупованих територіях Донецької області РФ готується до прихованої мобілізації.

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Зокрема, у Горлівці місцеві установи зобов’язують подати до окупаційного військового комісаріату списки броньованих осіб, щоб надалі призвати до лав російських військ.

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Джерело: Генштаб ЗСУ
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