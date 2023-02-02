Україна може пройти процес вступу в ЄС швидше, ніж інші країни – Жовква

Лютий, 02 в 18:37

Україна вже неодноразово позитивно здивувала весь світ, особливо в питаннях, які стосуються прогресу в євроінтеграції. Є підстави вважати, що Україна може пройти процес вступу до Європейського Союзу швидше, ніж інші країни.

Про це в ефірі інформаційного телемарафону Єдині новини розповів заступник керівника Офісу президента України та дипломат Ігор Жовква.

– Україна вже неодноразово здивувала весь світ швидкістю своєї роботи, змушувала інші держави, інституції відповідати хоча б наполовину швидше. Я декілька разів вже наводив цей приклад: за 115 днів після подачі заявки на членство ми отримали статус кандидата. Чому? Тому що ми швидко зробили свою роботу.

Наприклад, він розповів про опитувальник, який вдалося заповнити протягом одного місяця. За його словами, поки не розпочався етап переговорів, однак Україна може пройти процес на шляху до членства в ЄС значно швидше.

Зараз дивляться – Опитувальник був заповнений за один місяць. Сьогодні дійсно оцінена частина законодавства в цьому опитувальнику, ми бачили цей документ, він доволі позитивний щодо України. І це ми ще не починали етап переговорів. Тому є всі підстави говорити, що ми набагато креативніше та швидше пройдемо процес, який дійсно в деяких країнах займав десятиліття. Читайте Єврокомісія сприятиме. Урсула фон дер Ляєн вважає, що Україна стане членом ЄС

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