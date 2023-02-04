Британія працює над тим, щоб допомога Україні якнайшвидше потрапила на фронт – Сунак

Лютий, 04 в 19:37

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак та президент України Володимир Зеленський провели переговори. Сунак запевнив главу держави, що Лондон працює над тим, щоб військова допомога Україні якомога швидше прибула на фронт.

– Прем’єр-міністр сказав, що він зосереджений на забезпеченні того, щоб оборонна військова техніка Великої Британії досягла лінії фронту якомога швидше, – йдеться у повідомленні.

Серед найголовніших тем переговорів – важливість прискорення надання Україні допомоги з боку міжнародних партнерів, щоб скористатися можливістю вигнати російську армію з тимчасово окупованих територій.

Президент Зеленський також зазначив, що він обговорив з британським прем’єр-міністром подальше розширення сил української армії.

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