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Британія працює над тим, щоб допомога Україні якнайшвидше потрапила на фронт – Сунак

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Британія працює над тим, щоб допомога Україні якнайшвидше потрапила на фронт – Сунак
Фото: Офіс президента

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак та президент України Володимир Зеленський провели переговори. Сунак запевнив главу держави, що Лондон працює над тим, щоб військова допомога Україні якомога швидше прибула на фронт.

– Прем’єр-міністр сказав, що він зосереджений на забезпеченні того, щоб оборонна військова техніка Великої Британії досягла лінії фронту якомога швидше, – йдеться у повідомленні.

Серед найголовніших тем переговорів – важливість прискорення надання Україні допомоги з боку міжнародних партнерів, щоб скористатися можливістю вигнати російську армію з тимчасово окупованих територій.

Президент Зеленський також зазначив, що він обговорив з британським прем’єр-міністром подальше розширення сил української армії.

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– У розмові з Ріші Сунаком подякував за старт тренувань українських екіпажів на Challenger (основний бойовий танк третього покоління сухопутних військ Великої Британії, – Ред.).

Також говорили про подальше розширення спроможностей української армії, різнобічну підтримку України на коротку та довгу перспективу. Окремо наголосив: представникам агресора не місце на Олімпійських та Паралімпійські іграх у Парижі у 2024 році, – наголосив глава держави.

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Джерело: Sky News
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