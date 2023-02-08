В Еквадорі мером обрали політика, якого вбили за кілька годин до відкриття дільниць

Лютий, 07 в 22:50

В Еквадорі кандидат у мери міста Пуерто-Лопес, якого вбили за кілька годин до відкриття виборчих дільниць, переміг за результатами виборів.

Як пише BBC, 41-річного Омара Менендеса застрелили озброєні люди, які увірвалися в кімнату, де він перебував із активістами своєї виборчої кампанії. Окрім Менендеса загинув також підліток.

Наразі поліція з’ясовує можливі мотиви вбивства. Очікується, що на посаді мера міста вбитого Менендеса замінить член його партії.

Зараз дивляться Муніципальні вибори були проведені під час ескалації хвилі злочинності, пов’язаної з впливом злочинних угруповань наркоторговців в країні. Менендес був не єдиним політиком, якого вбили напередодні виборів. За два тижні до цього також застрелили кандидата у мери міста Салінас Хуліо Сезара Фарачіо. Президент Еквадору Гільєрмо Лассо засудив вбивства. Зазначається, що політик намагається боротися зі зростанням кількості вбивств в країні. Зокрема він запропонував низку змін до конституції. Одна з них полягало в тому, щоб дозволити еквадорцям, які мають зв’язки з транснаціональною організованою злочинністю, бути екстрадованим за кордон, якщо вони постануть перед судом в іншій країні або були засуджені заочно. Оскільки багато в’язниць в Еквадорі переповнені недавньою хвилею злочинності, деякі чиновники стверджують, що екстрадиція засуджених злочинців до в’язниць суворого режиму в США була б безпечнішим і дешевшим варіантом для еквадорської системи правосуддя. Читайте На Сицилії затримали боса мафії Коза Ностра, який переховувався 30 років Прикладом для цього слугує Колумбія, яка у 1997 році внесла відповідні поправки до своєї конституції і відтоді відправила багатьох сумнозвісних наркобаронів до США. Колумбійські чиновники кажуть, що запеклість, з якою наркобарони борються проти їхньої екстрадиції, свідчить про те, що вони розглядають вирок в американській в’язниці, де вони не мають зв’язків і впливу на охоронців і начальників в’язниць, як на особливо суворе покарання. Але пропозиція змінити конституцію Еквадору, щоб дозволити екстрадицію злочинців, зазнала невдачі: 51% виборців відхилили її. Фото: Diario Expreso

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