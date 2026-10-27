У ніч проти 27 жовтня російські війська атакували Україну 16 балістичними ракетами та понад 280 безпілотниками. Удари були спрямовані переважно по енергетичних об’єктах, логістиці та міській інфраструктурі.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Удар по кампусу університету в Києві: що відомо

За словами Зеленського, внаслідок російського удару по університетському кампусу та території навколо нього постраждали 12 людей. Серед них — п’ятеро студентів і співробітників навчального закладу.

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Президент наголосив, що російські військові повторно застосували балістичні ракети, коли на місці першого удару вже працювали екстрені служби. Рятувальники та медики в цей час допомагали постраждалим і ліквідовували наслідки обстрілу.

За словами президента, загалом протягом ночі російські війська застосували проти України 16 балістичних ракет і понад 280 безпілотників.

У Києві зафіксували влучання, зокрема по Південному мосту. Зеленський назвав це серйозною ескалацією російських ударів по українській логістиці.

Крім столиці, під атаками перебували Київська, Вінницька, Запорізька, Дніпропетровська, Харківська, Одеська, Чернігівська, Сумська, Донецька, Херсонська та Чернівецька області.

За словами глави держави, основними цілями російських ударів залишаються енергетичні об’єкти, логістична та міська інфраструктура.

Зеленський про затримки з постачанням ракет для Patriot

Президент Володимир Зеленський заявив, що тривалі затримки з постачанням Україні ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Patriot і NASAMS безпосередньо впливають на здатність захищати українські міста та інфраструктуру від російських ударів.

За його словами, останнім часом постачання окремих пакетів допомоги штучно затягується, чим користується Росія, продовжуючи щоденні атаки.

— Кожна така затримка – це нове російське влучання в той чи інший об’єкт, — наголосив Зеленський.

Президент зазначив, що Росія постійно вдається до нових кроків з ескалації, тому Україні необхідні не лише додаткові засоби протиповітряної оборони, а й своєчасне надходження вже погодженої допомоги.

Зеленський закликав міжнародних партнерів посилити тиск на Росію та забезпечити реальну підтримку України, щоб зупинити російські удари, захистити людей і наблизити мир.

Нагадаємо, що пізно ввечері 26 жовтня російські війська атакували Київ балістичними ракетами. Одне з влучань зафіксували поблизу гуртожитку університету в Деснянському районі.

За інформацією міського голови Віталія Кличка, у будівлі гуртожитку вибило вікна.

Крім того, російський обстріл зачепив автомобіль швидкої допомоги, який прямував на виклик. Постраждали парамедик та екстрений медичний технік, а сам автомобіль зазнав пошкоджень.

У Дніпровському районі вибуховою хвилею пошкодило два медичні заклади. В одному з них вибило вікна реанімаційного відділення, в іншому — вікна двох відділень. Пацієнти та медичний персонал не постраждали.

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