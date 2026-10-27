В Олешках Херсонської області з 27 жовтня діє режим тиші, який має забезпечити проведення гуманітарної місії та підготовку до евакуації цивільних.

Факти ICTV розповідають, під чиїм контролем Олешки, що відомо про домовленість щодо припинення вогню та як планують допомогти людям.

Чи окуповані Олешки: під чиїм контролем місто

Олешки розташовані на лівому березі Дніпра, навпроти Херсона. Російські війська окупували місто в перші дні повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року.

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Під час українського контрнаступу восени 2022 року ЗСУ звільнили правобережну частину Херсонської області, зокрема Херсон. Однак Олешки залишилися під контролем російських військ на лівому березі Дніпра.

Відхід російських військ із правобережжя супроводжувався руйнуванням Антонівського мосту через Дніпро. Він був одним із ключових шляхів сполучення між Олешками та Херсоном. Після пошкодження мосту, встановлення лінії фронту вздовж річки та мінування доріг доставляти допомогу й евакуювати людей стало значно складніше.

У червні 2023 року ситуацію погіршило затоплення після руйнування РФ греблі Каховської ГЕС.

Олешки: гуманітарна ситуація

Голова Олешківської міської військової адміністрації Тетяна Гасаненко 25 вересня розповіла, що в Олешках гуманітарна катастрофа, адже люди залишилися без продуктів і ліків, а остання успішна доставка їжі на той момент відбулася ще 26 травня. За словами Гасаненко, через голод окремі родини змушені їсти собак.

27 вересня стало відомо про одну з масштабних операцій із доправлення продовольства до міста. Українські військові за допомогою безпілотників доставили близько 4 тонн продуктів на 100 визначених локацій. Однак потреби жителів залишалися значно більшими.

За даними Херсонської ОВА, в Олешках перебувають близько 2 тис. цивільних, серед них майже 50 дітей. Люди не мають належного доступу до їжі, води й електроенергії та не можуть виїхати.

30 вересня Тетяна Гасаненко повідомила ще про одну проблему, адже російські військові відбирають в місцевих продукти, які українські захисники доставили дронами. Частину пакунків люди встигли отримати, але окупанти вилучили допомогу. Також керівниця МВА розповіла про зникнення місцевих жителів після затримань російськими військовими.

Що відбувається в Олешках зараз: домовленість про режим тиші

23 жовтня Білий дім повідомив про домовленість України та Росії щодо локального припинення вогню в Олешках. Про неї оголосила перша леді США Меланія Трамп.

Режим припинення вогню в районі тимчасово окупованих Олешок запровадили з 03:00 27 жовтня за київським часом. Його мета — провести гуманітарну операцію, доставити допомогу жителям і підготувати умови для вільного пересування цивільного населення.

За повідомленням Білого дому, представники цивільної влади України та Росії мають відвідати жителів у їхніх домівках, щоб визначити, якої допомоги вони потребують. Людям, які хочуть евакуюватися, планують надати скоординовану підтримку й транспорт до обраного місця призначення. Також до процесу має долучитися американська медіаорганізація, яка документуватиме роботу команд на місці.

Режим тиші має створити умови для оцінювання потреб населення та організації безпечного виїзду людей, які не можуть залишити місто самостійно.

Олешки залишаються під російською окупацією, а гуманітарна ситуація в місті критична.

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