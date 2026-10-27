Матч Шахтар – Динамо Київ в межах 1/8 фіналу Кубка України з футболу сезону-2026/27 відбудеться 27 жовтня у Львові на стадіоні Арена Львів.

Початок матчу – о 18:00 за київським часом.

Матч Шахтар – Динамо Київ, де дивитися та хто покаже гру гірників та біло-синіх у Кубку України з футболу, розповідають Факти ICTV.

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Шахтар – Динамо Київ: де дивитися

Уболівальники зможуть подивитися матч Шахтар – Динамо Київ у прямому ефірі на платформі УПЛ.ТБ.

Зокрема, матч Шахтар – Динамо покажуть безплатно на YouTube-каналі УПЛ ТБ.

Крім того, трансляція матчу Кубка України буде доступна на низці платформ, зокрема MEGOGO, Київстар ТБ, Sweet TV, Vodafone TV, Lifecell TV, YouTv, Omega TV, УКРАЇНСЬКЕ ТБ.

На грі працюватиме бригада арбітрів на чолі з 36-річним Віктором Копієвським із Кропивницького. Йому асистуватимуть Семен Шлончак та Віктор Нижник. Резервним арбітром призначено Дмитра Євтухова.

За систему VAR відповідатиме Олексій Деревінський, якому допомагатиме Микола Балакін.

В останніх п’яти зустрічах Шахтар здобув три перемоги над Динамо, одна з них була у фіналі Кубка України після серії пенальті у 2025 році. Ще одна гра завершилася на користь біло-синіх, а в іншій команди зафіксували нічию.

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