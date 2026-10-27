У місті Конотоп на Сумщині вже четверту добу поспіль залишається складна ситуація з електропостачанням після масованої атаки російських безпілотників по цивільній та енергетичній інфраструктурі.

Про це повідомляють міський глава Конотопа Артем Семеніхін та АТ Сумиобленерго.

Аварійне відключення електроенергії у Конотопі

Мер Конотопа наголосив, що наразі чітких термінів відновлення електропостачання немає.

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— На жаль, прогнозів по світлу немає. Ніяких прогнозів, — зазначив Семеніхін.

Раніше мер повідомив, що більша частина Конотопа залишається знеструмленою. Внаслідок удару пошкоджень зазнали навчальні заклади, а ключові об’єкти інфраструктури змушені працювати на резервному живленні.

Зокрема, міська лікарня зараз повністю функціонує завдяки генераторам, а постачання води мешканцям здійснюється за чітким графіком — з 06:00 до 09:00 та з 18:00 до 21:00.

У місті розгорнули та розпочали роботу всі Пункти незламності для допомоги місцевим жителям.

В АТ Сумиобленерго підтвердили, що ситуація з розподілом електроенергії в частині Сумської області, зокрема, в Конотопі, залишається вкрай складною. Фахівці компанії працюють над заживленням знеструмлених споживачів.

Енергетики наголошують, що на терміни виконання ремонтних робіт насамперед впливає безпекова ситуація.

— За таких умов складно прогнозувати терміни відновлення електропостачання, адже на них впливає перш за все безпекова ситуація. Ми докладаємо максимум зусиль, щоб якнайшвидше повернути світло людям у таких складних умовах. П’ятий рік поспіль Росія намагається позбавити українців електроенергії напередодні зими. Але ми маємо досвід попередніх років і робимо все можливе, щоб відновити електропостачання та стабільну роботу енергосистеми, — повідомили в компанії.

Нагадаємо, у ніч проти 24 жовтня російські окупаційні війська завдали масованого удару безпілотниками по Конотопській громаді. Під прицілом РФ опинилися енергетичні об’єкти, школа та приватні житлові будинки.

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