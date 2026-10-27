Конотоп уже четверту добу без світла через атаки РФ: яка ситуація в місті
- У Конотопі на Сумщині четверту добу поспіль відсутнє електропостачання через масовану нічну атаку російських дронів на енергооб'єкти.
- У місті вода подається за графіком, лікарня працює на генераторах, а енергетики утримуються від прогнозів через безпекову ситуацію.
У місті Конотоп на Сумщині вже четверту добу поспіль залишається складна ситуація з електропостачанням після масованої атаки російських безпілотників по цивільній та енергетичній інфраструктурі.
Про це повідомляють міський глава Конотопа Артем Семеніхін та АТ Сумиобленерго.
Аварійне відключення електроенергії у Конотопі
Мер Конотопа наголосив, що наразі чітких термінів відновлення електропостачання немає.
— На жаль, прогнозів по світлу немає. Ніяких прогнозів, — зазначив Семеніхін.
Раніше мер повідомив, що більша частина Конотопа залишається знеструмленою. Внаслідок удару пошкоджень зазнали навчальні заклади, а ключові об’єкти інфраструктури змушені працювати на резервному живленні.
Зокрема, міська лікарня зараз повністю функціонує завдяки генераторам, а постачання води мешканцям здійснюється за чітким графіком — з 06:00 до 09:00 та з 18:00 до 21:00.
У місті розгорнули та розпочали роботу всі Пункти незламності для допомоги місцевим жителям.
В АТ Сумиобленерго підтвердили, що ситуація з розподілом електроенергії в частині Сумської області, зокрема, в Конотопі, залишається вкрай складною. Фахівці компанії працюють над заживленням знеструмлених споживачів.
Енергетики наголошують, що на терміни виконання ремонтних робіт насамперед впливає безпекова ситуація.
— За таких умов складно прогнозувати терміни відновлення електропостачання, адже на них впливає перш за все безпекова ситуація. Ми докладаємо максимум зусиль, щоб якнайшвидше повернути світло людям у таких складних умовах. П’ятий рік поспіль Росія намагається позбавити українців електроенергії напередодні зими. Але ми маємо досвід попередніх років і робимо все можливе, щоб відновити електропостачання та стабільну роботу енергосистеми, — повідомили в компанії.
Нагадаємо, у ніч проти 24 жовтня російські окупаційні війська завдали масованого удару безпілотниками по Конотопській громаді. Під прицілом РФ опинилися енергетичні об’єкти, школа та приватні житлові будинки.