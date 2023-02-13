Лютий, 13 в 10:15

Посольство США в Росії рекомендує своїм громадянам не в’їжджати на територію РФ, а тих, хто зараз там перебуває, негайно виїхати.

Про це йдеться у заяві дипломатичної установи.

Посольство просить американських громадян залишити Росію через непередбачувані наслідки повномасштабного вторгнення російської армії в Україну, зокрема: можливого затримання громадян США російськими спецслужбами, довільного застосування щодо них місцевого законодавства, обмеження польотів до Росії та з Росії.

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Також є ризики, що посольство США не зможе повною мірою надати консульську допомогу своїм громадянам.

– Громадяни США, які проживають або в’їжджають до Росії, повинні негайно залишити країну. Також повинні бути обережними через ризик неправомірних затримань, – йдеться в заяві дипустанови.

Посольство нагадує, що американські кредитні та дебетові картки більше не працюють у Росії, а можливості електронного переказу коштів із США вкрай обмежені через санкції, накладені на російські банки. Є інформація про нестачу готівки у Росії.

Крім того, доволі обмежені можливості комерційних авіарейсів із Росії.

Посольство США має серйозні обмеження у своїх можливостях допомогти громадянам США залишити територію РФ.