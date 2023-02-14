– Зараз НАТО працює над тим, як посилити підтримку цим країнам, пов’язану з кібернетикою, кризовим управлінням і безпечним зв’язком. Я думаю, що один з уроків, який ми вже винесли з війни в Україні – це важливість надання своєчасної підтримки партнерам. Як важливо було підтримати Україну до вторгнення, так само важливо підтримати інших партнерів, які вразливі до російського втручання, – зазначив Столтенберг.