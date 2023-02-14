Путін не готується до миру, в НАТО обговорять допомогу Молдові та Грузії – Столтенберг
Міністри оборони країн НАТО обговорять допомогу Молдові та Грузії.
Про це заявив генеральний секретар Північноатлантичного союзу Єнс Столтенберг.
За його словами, повномасштабне вторгнення Росії на територію України стало уроком для НАТО.
– Зараз НАТО працює над тим, як посилити підтримку цим країнам, пов’язану з кібернетикою, кризовим управлінням і безпечним зв’язком. Я думаю, що один з уроків, який ми вже винесли з війни в Україні – це важливість надання своєчасної підтримки партнерам. Як важливо було підтримати Україну до вторгнення, так само важливо підтримати інших партнерів, які вразливі до російського втручання, – зазначив Столтенберг.
Генсек наголосив, що наразі немає ознак того, що російський диктатор Володимир Путін готується до миру. Голова Кремля навпаки готується до нової війни, нових наступів та атак.