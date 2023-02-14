Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Світові новини

Путін не готується до миру, в НАТО обговорять допомогу Молдові та Грузії – Столтенберг

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Єнс Столтенберг
Фото: Depositphotos

Міністри оборони країн НАТО обговорять допомогу Молдові та Грузії.

Про це заявив генеральний секретар Північноатлантичного союзу Єнс Столтенберг.

За його словами, повномасштабне вторгнення Росії на територію України стало уроком для НАТО.

Зараз дивляться

– Зараз НАТО працює над тим, як посилити підтримку цим країнам, пов’язану з кібернетикою, кризовим управлінням і безпечним зв’язком. Я думаю, що один з уроків, який ми вже винесли з війни в Україні – це важливість надання своєчасної підтримки партнерам. Як важливо було підтримати Україну до вторгнення, так само важливо підтримати інших партнерів, які вразливі до російського втручання, – зазначив Столтенберг.

Генсек наголосив, що наразі немає ознак того, що російський диктатор Володимир Путін готується до миру. Голова Кремля навпаки готується до нової війни, нових наступів та атак.

Читайте
Після війни країни НАТО можуть стати стороною гарантій безпеки для України – Столтенберг

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка