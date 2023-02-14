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Росію та ще три країни додали до “сірого списку” ЄС – наразі у переліку 16 держав

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Європейський Союз
Фото: Pexels

Європейський Союз додав Росію до “сірого списку” податкових юрисдикцій. Про це повідомили у пресслужбі Євроради.

Окрім країни-агресора туди додали Британські Віргінські Острови, Коста-Ріку та Маршаллові Острови.

З цими доповненнями “сірий список” ЄС тепер налічує 16 країн. Раніше у переліку були: Американське Самоа, Ангілья, Багамські острови, Фіджі, Гуам, Палау, Панама, Самоа, Тринідад і Тобаго, Острови Теркс і Кайкос, Віргінські острови США та Вануату.

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Зазначається, що Росію додали до “сірого списку”, через невиконання країною свого зобов’язання щодо усунення шкідливих аспектів спеціального режиму для міжнародних холдингових компаній.

— Діалог із Росією з питань податкового законодавства зайшов у глухий кут на тлі ситуації в Україні. Рада ЄС закликає зазначені юрисдикції зміцнити свою правову базу для вирішення проблем, — йдеться у релізі Ради ЄС.

У повідомленні зазначається, що Північна Македонія, Барбадос, Ямайка та Уругвай успішно виконали свої зобов’язання та будуть вилучені з документу про поточний стан.

Вперше “сірий список” було сформовано у грудні 2017 року. Наступний перегляд заплановано на жовтень 2023 року.

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Джерело: Єврорада

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