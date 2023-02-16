Південна Корея назвала КНДР ворогом в офіційних документах вперше за 6 років

Лютий, 16 в 14:01

Південна Корея оприлюднила безпековий документ, у якому вперше за шість років назвала Північну Корею своїм ворогом.

Як повідомляє південнокорейське агенство Yonhap, у документі наголошується на зростанні запасів ядерної зброї та арсеналу ракет у Пхеньяна.

— Північна Корея не відмовляється від своїх ядерних бомб і становить для нас постійну воєнну загрозу, тому уряд та армія Північної Кореї… є нашим ворогом, – йдеться в новій оборонній програмі Сеула.

У звіті йдеться, що Північна Корея продовжила переробку відпрацьованого палива зі свого реактора і зараз має близько 70 кг збройового плутонію. Ця цифра перевищує 50 кг у попередньому звіті за 2022 рік.

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Зазначається, що ядерні програми та випробування Пхеньяна “серйозно загрожують нашій безпеці”.

У документі наголошується, що Пхеньян сам визнав Сеул як “безсумнівного ворога” в грудні 2022 року.

— Тому північнокорейський режим і північнокорейські військові, які є головними агентами діяльності, є нашими ворогами, – сказано у звіті.

Республіка Корея назвала КНДР “ворогом” у білій книзі 1995 року після того, як офіційний представник Пхеньяну погрожував перетворити Сеул на “море полум’я”.

У 2000-х Південна Корея припинила використовувати подібну термінологію. Зокрема, у версії 2004 року термін “ворог” було замінено на “пряму військову загрозу” на тлі примирливих настроїв.

Але після того, як майже 50 моряків південнокорейського флоту з корвету Чхонан загинули під час торпедної атаки 2010 року, термін було знову повернуто до документу. Тоді провину за інцидент Сеул поклав на КНДР.

Так, термін залишався до оновлення 2016 року, але зник у редакціях у 2018 і 2020 років, які були видані за тодішньої ліберальної адміністрації Мун Чже Іна, яка, зокрема, намагалася сприяти міжкорейському примиренню.

2022 року Північна Корея провела безпрецедентну кількість ракетних випробувань, включно з імітацією ядерного удару по Південній Кореї. У відповідь на це уряд Південної Кореї розвиває співпрацю зі США та Японією в галузі безпеки та нарощує власний військовий потенціал.