Лютий, 18 в 18:49

Якщо російський диктатор Володимир Путін думає, що зможе перечекати, поки союзники України відступлять, то він глибоко помиляється. Час не на його боці.

Про це повідомила віцепрезидентка США Камала Гарріс під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки.

– Я не маю ілюзій щодо того, що на нас чекає попереду. В Україні буде більше чорних днів, щоденна агонія війни триватиме. Глобальні наслідки війни відчуватимуться країнами від Африки до Південно-Східної Азії і Карибів. Але якщо Путін думає, що може перечекати, він сильно помиляється. Час не на його боці, – наголосила Гарріс.

Вона додала, що українці в 2023 році продовжать проходити через випробування, спровоковані війною. Крім того, Кремль продовжить випробовувати трансатлантичну єдність.

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– Я впевнена, що Україна вистоїть, що США і Європа вистоять у цьому, – зазначила Гарріс.

Віцепрезидентка запевнила, що Сполучені Штати продовжать підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Вона розповіла, що американський народ захоплений рішучістю українців, їхньою здатністю та бажанням боротися за свободу.

Гарріс уточнила, що Україна має двопартійну підтримку в Конгресі США: як з боку демократів, так і республіканців, оскільки вони “розуміють ставки”.

– Нашим пріоритетом є забезпечення міцності України на полі бою. І це наше зобов’язання, – повідомила вона.

За словами Гарріс, Україна також отримуватиме допомогу від об’єднаної трансатлантичної спільноти.

– Американці добре знають значення незалежності. Ми віримо у фундаментальну важливість суверенітету і верховенства права. І ми завжди будемо стояти на боці справедливості, – підсумувала вона.

Під час виступу Камала Гарріс також повідомила, що США офіційно визнали, що Росія скоює злочини проти людяності під час повномасштабної війни в Україні. Вона запевнила, що російські воєнні злочинці будуть притягнуті до відповідальності.