Лютий, 18 в 23:26

У суботу, 18 лютого, у турецькій провінції Кахраманмараш стався потужний землетрус.

Про це повідомляє Нabertürk TV.

За даними Управління з ліквідації наслідків стихійного лиха, осередок землетрусу магнітудою 5,1 залягав на глибині 12 кілометрів біля міста Гьоксун. Європейські сейсмологи з EMSC оцінили потужність в 5,3.

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Наразі про руйнування та постраждалих не повідомлялося.