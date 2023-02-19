У Туреччині стався потужний землетрус: що відомо
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У суботу, 18 лютого, у турецькій провінції Кахраманмараш стався потужний землетрус.
Про це повідомляє Нabertürk TV.
За даними Управління з ліквідації наслідків стихійного лиха, осередок землетрусу магнітудою 5,1 залягав на глибині 12 кілометрів біля міста Гьоксун. Європейські сейсмологи з EMSC оцінили потужність в 5,3.
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Наразі про руйнування та постраждалих не повідомлялося.
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