Прем’єр-міністерка Латвії від правоцентристів Евіка Сіліня подала у відставку через реакцію свого уряду на українські безпілотники, які залетіли на територію Латвії з Росії.

Це призвело до розпаду її коаліційного уряду за кілька місяців до виборів, які мають відбутися у жовтні.

Про це пише The Guardian.

Глава уряду Латвії оголосила про відставку

Евіка Сіліня оголосила про відставку у четвер, 14 травня, через день після того, як партія Прогресивні, її лівоцентристський партнер по коаліції, відкликала підтримку через рішення звільнити міністра оборони Андріса Спрудса, який є членом цієї партії.

Після цього кроку Прогресивних Сіліня, яка очолює правоцентристську партію Нова Єдність, втратила парламентську більшість.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс завтра має провести зустріч із представниками всіх партій для переговорів щодо формування нового уряду.

– Найважливішим для мене є добробут латвійців і безпека нашої країни… Жорстока війна, яку Росія веде проти України, змінила безпекову ситуацію в усій Європі, – заявила Сіліня, оголошуючи про відставку.

Главу Міноборони Спрудса змусили піти у відставку в неділю після того, як Сіліня заявила, що він втратив її довіру та довіру суспільства через недостатнє реагування на інциденти із безпілотниками, які, ймовірно, належали Україні та перетнули кордон Латвії.

Під час останнього інциденту 7 травня два дрони вибухнули на нафтосховищі.

Це, за словами Сіліні, “чітко демонструє, що політичне керівництво оборонного сектору не виконало своєї обіцянки забезпечити безпечне небо над нашою країною”.

Міністр оборони заявив, що військові не виявили дрони, які летіли з Росії.

Сіліня поклала відповідальність за це на Спрудса, звинувативши його в тому, що він недостатньо швидко забезпечив розвиток систем протидії безпілотникам.

З березня численні українські дрони залетіли з Росії на територію Латвії, Литви та Естонії.

Критики уряду в Латвії заявляють, що це свідчить про слабкі місця у реагуванні країни на потенційні загрози.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що ці інциденти є “результатом російської радіоелектронної боротьби, яка навмисно відхиляє українські дрони від їхніх цілей у Росії”.

Президент Володимир Зеленський запропонував направити до Латвії фахівців, які допоможуть захистити повітряний простір.

